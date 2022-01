Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé mardi 11 janvier au secteur juridictionnel et judiciaire de poursuivre les réformes pour s’adapter à la nouvelle situation et mieux répondre aux exigences du développement national.

La réforme judiciaire crée une force motrice pour améliorer la qualité et l’efficacité des tribunaux, a déclaré le chef de l’Etat, qui est également à la tête du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, lors d’un colloque à Hani.La stratégie de réforme judiciaire devrait inclure des orientations, des objectifs, des tâches et des solutions spécifiques, a-t-il déclaré, suggérant que l’accent devrait être mis sur les mesures visant à éliminer les difficultés pour la réforme.Il a également appelé à de nouvelles solutions de réforme d’ici 2030 avec une vision à l’horizon 2045, qui doit correspondre à la dernière situation du pays ainsi qu’à la tendance du développement mondial.Le président Nguyên Xuân Phuc a souligné la nécessité de faciliter l’accès des personnes à la justice et de donner plus de pouvoir aux tribunaux dans le traitement des cas de violation des intérêts du public et de l’État.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec les délégués participant au colloque. Photo : VNA

Il a insisté sur d’autres tâches telles que l’amélioration de la qualité du personnel, l’amélioration des infrastructures et la garantie des ressources nécessaires pour construire un système judiciaire professionnel, moderne et efficace.Il a salué les réalisations de la réforme judiciaire, notamment la réconciliation et les dialogues au sein des tribunaux, qui ont contribué à rehausser la position, l’image et le prestige des tribunaux vietnamiens.Au cours du dernier temps, le système judiciaire a intensifié l’utilisation des technologies de l’information, élargi la coopération internationale et amélioré les infrastructures, a déclaré le dirigeant.Le chef de l’Etat a indiqué que la quatrième révolution industrielle et le nouveau contexte socio-économique du pays ont demandé au secteur de mener davantage de réformes pour protéger et promouvoir le développement socio-économique durable du pays. – VNA