Hanoi (VNA) - Les députés se sont exprimés mercredi 4 novembre sur les programmes nationaux cibles sur la construction de la nouvelle ruralité et la réduction durable de la pauvreté ainsi que sur les incitations pour les habitants des régions peuplées d’ethnies minoritaires et montagneuses, lors de la 10e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature en cours à Hanoi.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

La députée Ma Thi Thuy de la province de Tuyên Quang (Nord) a salué les résultats exceptionnels du programme national cible pour la période 2015-2020 et a appelé à davantage de soutien aux provinces et aux régions défavorisées à partir des allocations budgétaires de l’État en 2021-2025.

Partageant ce point de vue, le député Trân Van Mao de la province de Nghê An (Centre) a suggéré de publier des politiques spécifiques sur la formation professionnelle des travailleurs ruraux ainsi que des directives sur les politiques d’encouragement à la production agricole pour améliorer les revenus des habitants.

À son avis, il est nécessaire de donner la priorité à la restructuration agricole en combinaison avec la restructuration économique, tandis que les ressources d’investissement devraient être allouées de manière ouverte et transparente.

Le taux de pauvreté à l’échelle nationale est passé de 9,88% fin 2015 à 3,75% fin 2019. Dans les districts pauvres, ce chiffre a baissé de 5,65% chaque année au cours de cette période.

Cependant, un rapport du gouvernement et un autre de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale montrent que les efforts de réduction de la pauvreté dans plusieurs domaines laissent encore à désirer et que plusieurs districts ont connu des taux supérieurs à 50%.

Le ministre et président du Comité des affaires ethniques, Dô Van Chiên, a indiqué qu’un comité national de pilotage du programme national cible sur l’édification de la nouvelle ruralité a été mis en place et dirigé par le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.

Le comité a également achevé l’élaboration de critères pour les minorités ethniques et les régions montagneuses en fonction de leur niveau de développement.

Il travaillera en étroite collaboration avec le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) et le ministère des Finances (MoF) pour soumettre les estimations budgétaires pour la période 2021-2025 à l’Assemblée nationale. – VNA