Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, lors d'une conférence de presse organisée le 12 février à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La ratification par le Parlement européen des accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam illustre son appréciation et sa confiance envers le Vietnam qui est un partenaire intégral et important dans tous les domaines, non seulement en Asie mais aussi dans le monde.

C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Tran Tuan Anh, lors d'une conférence de presse organisée le 12 février à Hanoï après la ratification par le Parlement européen de ces deux accords (EVFTA et EVIPA) plus tôt le même jour.

La ratification des deux accords montre que les relations entre le Vietnam et l’UE possèdent de nouvelles fondations, importantes et durables, a-t-il souligné.



Selon le ministre Tran Tuan Anh, les deux parties ont déployé des efforts continus ces huit dernières années, des négociations à la signature et à la ratification, sur la base d'une confiance et d'une coopération étroite.



Le ministre a décrit l’EVFTA comme un levier de croissance, ouvrant des possibilités d’entrer sur un marché d'un PIB de 18 billions de dollars. L’accord supprimera pratiquement tous les tarifs douaniers entre les deux parties d’ici 10 ans. 65 % des droits sur les exportations de l'Union à destination du Vietnam seront supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord, tandis que les droits restants seront progressivement levés sur une période de dix ans. Les droits appliqués dans l'Union sur les importations en provenance du Vietnam seront éliminés graduellement en l'espace de sept ans. Cette mise en œuvre asymétrique vise à tenir compte du fait que le Vietnam est un pays en développement.

Le président de l’EuroCham au Vietnam, Nicolas Audier, a déclaré que la ratification de l’EVFTA par le Parlement européen marquait un jalon historique dans le développement des relations entre l’UE et le Vietnam.

Selon lui, l’EVFTA permettra un meilleur accès au marché vietnamien des entreprises européennes, l’amélioration des moyens de subsistance et du niveau de vie de la population vietnamienne, en ouvrant aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités.

Le Parlement européen a approuvé le 12 février l’EVIPA et l’EVFTA. Cet accord est considéré comme “le plus moderne, exhaustif et ambitieux jamais conclu entre l’UE et un pays en développement”. -VNA