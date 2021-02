Hanoï (VNA) - En février 2021, la société de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR) a opéré de manière sûre, stable et continue la raffinerie de Dung Quat à 108% de sa capacité nominale afin de répondre à la demande croissante du marché intérieur, en particulier pendant le Nouvel An lunaire.

Selon le directeur général adjoint de la BSR, Bui Ngoc Duong, grâce à l'exploitation de la raffinerie Dung Quat au-dessus de sa capacité parallèlement à la garantie de la sûreté et de la sécurité, sa société a pu profiter de l’augmentation des cours du pétrole brut.

BSR a également cherché à maximiser la production de carburants RON 95, RON 92 et de diesel, en diminuant la production de carburéacteur Jet-A1 qui est en faible demande en raison du COVID-19.

BSR a annoncé qu’elle se préparait à vendre 250 tonnes de résines de polypropylène Homo PP Yarn T3045. Auparavant, BSR avait vendu 150 tonnes de ce nouveau produit. -VNA