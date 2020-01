La raffinerie de Dung Quât. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La raffinerie de Dung Quât, implantée dans la zone économique de Dung Quât, province de Quang Ngai (Centre), fonctionne de manière stable, sûre et dépasse 10% de sa capacité prévue.



Selon la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BRS), opérateur de la raffinerie de Dung Quât, en janvier 2020, il y aura environ 5,57 millions de barils de pétrole bruts (soit l’équivalent à 735.000 tonnes) qui seront importés par la BSR.



Toujours en janvier, la BSR prévoit de produire 589.400 tonnes de toutes sortes de produits pétroliers et gaziers; dont 469.400 tonnes d’essence et de diesel.



La BSR a réalisé un chiffre d’affaires de 102.823 milliards de dôngs (plus de 4,4 milliards de dollars) en 2019.



La raffinerie de Dung Quât a sorti en février 2009 ses premiers produits et fonctionne depuis à pleine capacité. Cette raffinerie a une grande signification sur le plan politique, socioéconomique, de la défense et de la sécurité nationale, au service de l’oeuvre d’industrialisation et de modernisation du pays. – VNA