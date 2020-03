Des médecins de l'hôpital central des maladies tropicales offrent des fleurs aux Vietnamiens rentrés de Wuhan qui ont terminé la durée de mise en quarantaine. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La radio russe Sputnik a diffusé une émission appréciant les efforts du Vietnam dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de maladie respiratoire aiguë causée par SARS-CoV-2 (COVID-19).

Le Vietnam est devenu un phénomène mondial lorsque depuis le début de l'épidémie, 16 cas de COVID-19 confirmés dans le pays ont été guéris.

Pour Sputnik, ce succès s'explique par une performance remarquable des médecins vietnamiens, que ce soit en médecine moderne ou en médecine traditionnelle.

Le Vietnam a créé une méthode de diagnostic et un schéma thérapeutique efficaces. L'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie a récemment réussi à cultiver et à isoler les souches du COVID-19 en laboratoire, permettant de développer un kit de dépistage du virus SARS-CoV-2.

Les actions menées par le gouvernement vietnamien contre le COVID-19 s'avèrent efficaces, a estimé Sputnik, qui a précisé que le mot d'ordre du Vietnam était "Lutter contre l'épidémie, c'est comme combattre l'ennemi". Le Premier ministre a mobilisé la participation des ministères, des secteurs et des localités du pays dans la lutte contre le COVID-19.



Il a noté que les succès du Vietnam dans la lutte contre l'épidémie sont excellents et ont été applaudis par la communauté internationale.



Récemment, le Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) des États-Unis a retiré le Vietnam de la liste des destinations susceptibles de propager le COVID-19. Cependant, le gouvernement vietnamien continue à maintenir la vigilance face au SARS-CoV-2.



Selon le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le Vietnam peut sacrifier certains intérêts économiques pour protéger la santé de la population et des touristes étrangers sur son territoire, a rappelé Sputnik. -VNA