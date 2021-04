Lors du séminaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - De nombreuses entreprises sud-coréennes souhaitent explorer le marché pour investir au Vietnam, notamment dans les domaines des pièces détachées automobiles, de la mécanique, de l'électronique...

En particulier, le secteur des pièces détachées automobiles est très intéressé par les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes.

Cette information a été révélée par le directeur de l'Agence de promotion du commerce du Vietnam (Vietrade) du ministère de l'Industrie et du Commerce, Vu Ba Phu lors du séminaire "Dialogue politique sur le domaine des pièces détachées automobiles" tenu conjointement par Vietrade et l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements à Hanoï (KOTRA) et la société par actions de publicité et des foires commerciales (Vinexad) le 15 avril à Hanoï dans le cadre de la 30e Foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo).

Lors du séminaire, le ministère de l'Industrie et du Commerce, des localités, des unités de consultation juridique, d'études de marché des produits de base, des parcs industriels et une centaine d' entreprises sud-coréennes et vietnamiennes de ce secteur ont échangé des politiques de développement de l'industrie de la fabrication et de l'assemblage automobiles au Vietnam et la formation de chaînes de valeur de production durables dans le secteur des pièces détachées automobiles.-VNA