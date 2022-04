Des travailleurs vietnamiens à l'aéroport international d'Incheon, en République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) – La République de Corée embauchera plus de 12.000 travailleurs étrangers, dont des Vietnamiens au premier semestre, a annoncé le 4 avril le ministère sud-coréen de la Justice.

La semaine dernière, le ministère sud-coréen a décidé de prolonger la période de séjour pour plus de 130.000 travailleurs étrangers et 950 équipages de bateaux de pêche, dont environ 3.000 Vietnamiens, dont les visas expireront entre le 13 avril et le 31 décembre 2022. Le ministère a également annoncé son intention d’embaucher plus de travailleurs étrangers pour des industries locales en pénurie de main-d'œuvre.

Après que le gouvernement sud-coréen ait levé la restriction sur le nombre d'entrées hebdomadaires et quotidiennes afin de s'adapter au plan de "cohabiter en toute sécurité avec le COVID-19", depuis le 1er avril, les travailleurs étrangers de tous les pays (sauf le Pakistan et l'Ouzbékistan) seront exemptés de mise en quarantaine pendant 7 jours s'ils présentent un certificat de schéma vaccinal complet et remplissent la déclaration sur le système de données sud-coréen avant leur entrée en République de Corée.

Selon Pham Minh Duc, chef du Bureau de gestion des travailleurs vietnamiens dans le cadre du Programme de délivrance du permis de travail aux étrangers (EPS - Employment Permit System), depuis le début de l’année, une centaine de travailleurs étrangers sont arrivés chaque semaine en République de Corée.

Le nombre de travailleurs vietnamiens qui iront en République de Corée dans le cadre du Programme EPS continuera d’augmenter, a-t-il affirmé. -VNA