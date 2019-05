Séoul, 17 mai (VNA) - L'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) a annoncé qu'elle doublera l'aide publique au développement (APD) à six pays de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) d'ici 2023.

Le pont de Vam Cong, qui relie la province de Dong Thap et la ville de Can Tho au Vietnam, a été financé par l'aide publique au développement de la République de Corée. Photo: VNA

KOICA augmentera son APD au Laos, au Myanmar, au Vietnam, au Cambodge, à l'Indonésie et aux Philippines à 180,4 milliards de wons (151 millions de dollars) d'ici 2023, contre 87 milliards de wons cette année.Selon l’agence de presse Yonhap, ce plan est conforme à la “Nouvelle politique du Sud” de la République de Corée, ainsi qu’à la vision de KOICA concernant la mise en œuvre de ses programmes d’APD dans cette region, lesquels visent à soutenir l'éducation, le développement urbain et rural, les technologies de l'information et de la communication et les transports.La présidente de KOICA, Lee Mi-kyung, et d'autres officiels ont organisé une cérémonie à Hue au Vietnam pour annoncer la vision de l'agence pour la région.«KOICA contribuera à la réalisation des Objectifs de développement durable dans les pays de l'Asean en augmentant son APD dans les pays de l'Asean de 20% annuellement et en promouvant l'intégration et l'efficacité de l'APD en collaborant avec des partenaires internes et externes», indique l'agence dans son énoncé de vision. -VNA