Hanoi (VNA) – Les caractéristiques culturelles du Vietnam et du Têt (Nouvel An lunaire) ont été présentés à la communauté vietnamienne en France et aux amis français et étrangers en France lors d’un programme qui a eu lieu au Centre culturel La Carrière à Saint-Herblain, à Nantes.

L'héritage riche de l'art et de la culture du Vietnam, avec toute sa beauté enchanteresse et ses couleurs éclatantes, est mis en scène par les artistes professionnels et amateurs venant de Paris, Angers, Nantes, Saint Herblain, Rennes, Lorient et Quimperlé. Photo : VOV



Le programme, intitulé «La quintessence du Vietnam», comportait diverses activités qui ont attiré un grand nombre d’invités.

Les performances artistiques faisant la promotion du folklore vietnamien et de la musique contemporaine ont été les activités les plus notables du programme. Ils étaient dirigés par la musicienne Hoang Thu Trang, présidente d’Art Space, une association pour le développement des activités éducatives, artistiques et culturelles d’échange pour les enfants en France.

Le point culminant du programme a été un festival d’art avec la participation de près de 100 adultes et enfants français d’origine vietnamienne. L’événement a enchanté le public grâce aux performances uniques mettant en vedette la culture vietnamienne, notamment les danses des gongs des Hauts Plateaux du Centre, les danses traditionnelles avec les non la (chapeaux coniques) et les arts martiaux.

Les visiteurs ont eu la chance de déguster de nombreux plats traditionnels du Têt, tels que le nem (rouleaux de printemps), le gio lua (rouleau de porc cuit à la vapeur), le banh chung (gâteau de riz gluant carré), le xôi xeo (riz gluant), le bun bo (nouilles de bœuf) et le mut (confiture), ainsi que participer à des jeux folkloriques traditionnels.

En outre, les visiteurs ont été impressionnés par le défilé d’ao dài (tunique traditionnelle des femmes vietnamiennes) mettant en vedette 20 filles magnifiques de différentes nationalités, notamment vietnamienne, française, mexicaine, et colombienne.

Selon le Comité d’organisation, le programme a attiré plus de 1.500 visiteurs sur le marché traditionnel du Têt et plus de 600 spectateurs pour les performances artistiques. – NDEL/VNA