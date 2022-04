Une plate-forme de forage offshore auto-élévatrice de la PV Drilling. Photo: PVD

Une plate-forme de forage offshore auto-élévatrice de la PV Drilling. Photo: PVD

Hanoï (VNA) - La société par actions de forage et de services de forage de PetroVietnam (PV Drilling - PVD) prévoit d'acheter plus de machines et d'équipements d'une valeur de 315 milliards de dôngs (13,71 millions de dollars) pour maintenir ses services.

Son directeur général, Nguyên Xuân Cuong, a déclaré que les fournisseurs nationaux de services de forage devaient faire face à une concurrence féroce, car le Vietnam n'avait pas encore adopté de politique de protection des entrepreneurs locaux.

En outre, les marchés étrangers appliquent de strictes politiques de protection, ce qui est une difficulté pour les prestataires de services vietnamiens dans l’accès aux marchés étrangers, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la capacité des plates-formes de la PV Drilling ne sont pas pleinement exploitée, a-t-il déclaré, expliquant que les sociétés pétrolières et gazières sont prudentes pour mettre en œuvre des projets dans un contexte de flambée des prix du pétrole.

Il n'y aurait pas de changements significatifs dans les programmes d'exploration et d'exploitation jusqu'à ce que la stabilité des prix du pétrole soit rétablie et que la pandémie de Covid-19 soit maîtrisée, a-t-il prédit.

De plus, la PV Drilling ne fait pas exception aux effets négatifs du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a entraîné une hausse des coûts de production, affecté l'approvisionnement en matériaux et équipements et déclenché des risques d'inflation.

Pour surmonter ces difficultés, la société poursuit diverses mesures, notamment celles visant à assurer la sécurité et la qualité de ses services et à attirer des clients nationaux et étrangers.

Elle suit de près la situation macroéconomique et l'évolution du marché pour prendre des mesures opportunes. Elle resserre les liens avec d'autres membres de PetroVietnam pour utiliser des équipements et des infrastructures appropriées à ses activités, et renforce le développement des services qui sont ses atouts, parallèlement à la recherche de nouveaux services.

La PV Drilling compte également étendre ses activités à l’étranger, en ciblant des marchés prometteurs comme l'Indonésie et le Moyen-Orient. -VNA