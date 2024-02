Les touristes à Jeolla du Sud. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Les touristes en groupe en provenance du Vietnam, des Philippines et d’Indonésie peuvent voyager sans visa dans la province sud-coréenne de Jeolla du Sud (Jeonnam) via l'aéroport international de Muan jusqu'en mars 2025, selon un communiqué publié par l'autorité provinciale le 27 février.

Le communiqué indique que le Jeolla du Sud a reçu l’autorisation du ministère de la Justice de la République de Corée pour appliquer cette prolongation de la période d'exemption de visa pour les touristes en groupes de ces trois pays.

La province applique actuellement une politique d'entrée sans visa de 15 jours pour les touristes en groupes de cinq ou plus arrivant à l'aéroport de Muan en provenance de ces trois pays d'Asie du Sud -Est pour faire des voyages dans les provinces de Jeolla du Sud, Gwangju, Jeonbuk et Jeju.

Cette politique est considérée comme faisant partie des efforts de l’administration locale pour attirer les touristes de ces trois pays.

Depuis de l’application de cette politique à partir de mars 2023, Jeolla du Sud a continuellement attiré des vols charters réguliers en provenance du Vietnam, des Philippines et de l'Indonésie. La localité et ses environs ont attiré environ 4 000 touristes étrangers.

Les données publiées par BC Card en 2023 ont montré que le montant des paiements par carte des touristes vietnamiens à Jeolla du Sud au cours du premier semestre a augmenté de plus de 300 % par rapport à la même période en 2022, contribuant de manière significative à la relance de l'économie locale.

Le directeur du Département des sports et du tourisme du Jeolla du Sud, Joo Sun-seon, a déclaré qu'après la fin de la pandémie de COVID-19, la localité a progressivement développé des produits d'hébergement personnalisés pour les touristes étrangers et intensifié ses activités de marketing et de publicité. -VNA