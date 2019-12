Moscou (VNA) - En raison de la peste porcine africaine, le Vietnam doit être confronté à une pénurie de viande de porc. Face à cette situation, la province russe Koursk va exporter de la viande de porc au Vietnam, selon des mass médias russes, rapportés par le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information.

L’autorité provinciale de Koursk a confirmé cette information, tout en indiquant que les exportations de la viande porcine entreraient en vigueur en janvier 2020. En plus, la qualité de la viande porcine exportée doit répondre à tous les critères du Département de la médecine vétérinaire du ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural.

Le 19 février 2019, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural avait officiellement confirmé l’apparition pour la première fois de la peste porcine africaine au Vietnam. Jusqu’à mi-décembre, près de 6 millions de porcs, d’un poids de plus de 342.800 tonnes et représentant environ 9% du poids total du cheptel national, ont été abattus.

L’épizootie a entraîné une pénurie de viande de porc et une augmentation des prix en fin d'année.-VNA