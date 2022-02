L'ambassadeur Duong Quoc Thanh visite le parc industriel de Rio Grande dans la province de Tierra del Fuego (Argentine). Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Sous l'invitation du gouverneur de la province de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, l'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, a effectué du 24 au 26 février une visite de travail dans la localité argentine pour discuter de sa coopération avec des localités du Vietnam.

Lors de la séance de travail avec l'ambassadeur vietnamien, Gustavo Melella a passé en revue le développement économique ainsi que les atouts de la province dans les domaines tels que le pétrole et le gaz, la pêche et la transformation des produits aquatiques, la production d'équipements électroniques et industriels. Il a également présenté des informations sur les orientations de développement économique de la province dans les temps à venir.

La province de Tierra del Fuego souhaite coopérer et partager des expériences de développement avec les localités vietnamiennes, notamment dans les domaines de l'exploitation pétrolière et gazière, du développement touristique, de la conservation des patrimoines naturels et culturels, a déclaré le gouverneur de la province argentine.

De son côté, l'ambassadeur Duong Quoc Thanh a noté que malgré les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral entre les deux pays en 2021 continuait de bien croître pour atteindre 4,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 700 millions de dollars en glissement annuel.

Les atours province de Tierra del Fuego sont également des domaines qui intéressent le Vietnam, a souligné le diplomate vietnamien, notant que le Vietnam souhaitait coopérer avec Tierra del Fuego dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur pétrolier et gazier et le secteur du tourisme.

La province de Tierra del Fuego (Terre de Feu) est située à l'extrême sud de l'Argentine et l'Amérique du Sud. Elle a une superficie de près de 1.000.000 km2.-VNA