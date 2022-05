Des milliers de fans ont fait la queue devant le complexe sportif provincial de Phu Tho. Photo: VNA

Phu Tho (VNA) - Lundi soir, des milliers de fans ont fait la queue devant le complexe sportif de Phu Tho dans la ville de Viet Tri, province de Phu Tho (Nord) pour acheter des billets afin d'assister au match entre l'équipe masculine de football des moins de 23 ans (U23) du Vietnam et celui de l'Indonésie dans le cadre des SEA Games 31, prévu le 6 mai.

Afin de s'assurer que les supporteurs aient de nombreuses opportunités de venir au stade pour regarder les matchs, le Comité d'organisation a attribué un grand nombre de billets à vendre directement au public. Seulement une petite quantité a été vendue par courrier et en ligne.

Chaque personne a le droit d'acheter au maximum deux billets pour chaque match. Le prix pour les séries éliminatoires est de 200.000, 300.000 et 500.000 dongs et celui pour les demi-finales, de 600.000, 400.000 et 300.000 dongs.

A ce jour, la province de Phu Tho a collaboré étroitement avec les autorités compétentes pour mettre en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité et l'ordre de la circulation lors des matchs de football masculins des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront dans la capitale Hanoï et dans 11 provinces et villes voisines, dont Phu Tho. Avec 40 sports et 526 événements, il devrait attirer environ 10 000 participants. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie de COVID-19.



