Ninh Binh (VNA) - Sur la base des résultats des programmes de promotion de l’industrie, au cours de la période 2021-2025, la province de Ninh Binh (Nord) mettra le paquet sur le déploiement des contenus qui influent directement sur la production et la capacité commerciale des entreprises industrielles.

Le Centre de promotion de l'industrie et du commerce et de développement des groupes industrielles de Ninh Binh a aidé les entreprises à améliorer leur capacité de production. Photo : CTV/CVN



Selon les données du Département provincial de l’industrie et du commerce de 2014 à 2020, Ninh Binh a mis en œuvre 237 projets de promotion de l’industrie avec un financement total de plus de 35,18 milliards de dôngs.Le Centre provincial de promotion de l’industrie et du commerce et de développement des grappes industrielles a utilisé ce financement pour réaliser des projets majeurs. Parmi elles, on peut citer : la formation professionnelle et l’amélioration des compétences ; l’amélioration des capacités de gestion des établissements industriels ruraux ; le développement des produits industriels ruraux exceptionnels ; la fourniture des consultations; soutenir la création de coentreprises pour la coopération économique, le développement de grappes industrielles, la relocalisation de la pollution environnementale fondatrice, etc.La mobilisation de capitaux pour la promotion de l’industrie aide les établissements industriels ruraux à améliorer leur capacité de production.Quelque 130 projets soutenant des modèles de démonstration technique, l’application de machines et d’équipements de pointe dans la production industrielle et artisanale, le traitement de l’environnement et l’efficacité énergétique ont représenté 40,93% du financement. Ils se sont avérés efficaces, aidant les bénéficiaires à améliorer leurs capacités de production et à créer de nouveaux emplois.On retrouve parmi ces projets l’application de machines et d’équipements de pointe à la production et à la fabrication de pierres fines d’art à destination des entreprises Luong Gia, Quang Huy Ninh Binh et Duc Hiên. Les résultats démontrent que le projet a aidé grandement les bénéficiaires à augmenter la productivité, à réduire les coûts et à créer des emplois avec des revenus moyens de 6 millions de dôngs par mois.Autre exemple, le projet d’application d’équipements modernes dans la transformation de produits agricoles auprès de la société à responsabilité limitée Vinasam. Grâce à un financement national, le centre de promotion de l’industrie locale a aidé Vinasam à investir dans des machines automatiques d’une capacité 10 fois supérieure à la production manuelle.Prioriser l’application de la technologieAu cours de la période 2021-2025, Ninh Binh se focalisera sur la construction de modèles de démonstration techniques ; les transferts de technologie et l’utilisation de machines avancées de production avec un financement estimé à environ 25,3 milliards de dôngs.Le Centre provincial de promotion de l’industrie devrait construire huit nouveaux modèles de démonstration technique, soutenir 69 établissements industriels ruraux dans l’utilisation de machines et d’équipements avancés, deux autres dans l’application de lignes de production industrielles et sept dans la réparation et la mise à niveau de leurs systèmes de traitement de la pollution environnementale.Pour atteindre ces objectifs, le service cherche à assurer un financement suffisant. En outre, la province prévoit des projets intensifs de promotion de l’industrie pour le développement de la production industrielle et artisanale. – CVN/VNA