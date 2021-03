La province de La province de Kien Giang (Sud) accorde la priorité à l'attraction des investissements étrangers dans cinq secteurs clés. Photo: VNA

Kien Giang (VNA) - La province de Kien Giang (Sud) accorde la priorité à l'attraction des investissements étrangers dans cinq secteurs clés, selon le Département provincial du Plan et de l'Investissement.

Plus précisément, ces domaines comprennent l'agriculture de haute technologie ; les énergies propres et renouvelables, le tourisme ; le développement axé sur le commerce, les services, l’éducation - la formation et la santé de haute qualité; l’économie maritime liée à la défense et à la sécurité.

Kien Giang prévoit d'attirer de 30 à 40 projets d'investissement direct étranger (IDE) au cours de la période 2021-2025, avec un capital estimé de 60 à 100 millions de dollars, et jusqu'à 50 projets au cours de la période 2026-2030, avec 80 à 120 millions de dollars de capitaux enregistrés

La province souhaite fournir des emplois à environ 175.000 travailleurs, collecter 545 millions de dollars pour le budget provincial sur la période 2021-2025, et plus de 680 millions de dollars entre 2026 et 2030.

Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération en matière d'investissement étranger, les autorités locales confirment leur engagement à mettre en œuvre la réforme des procédures administratives et la transparence du registre des capitaux étrangers.

En outre, elles promeuvent des projets qui utilisent une énergie propre et respectueuse de l'environnement et créent des conditions favorables pour les entreprises opérant dans la ville.

Elles s'engagent également à soutenir et à faciliter les entreprises étrangères dans la formation et l'amélioration des compétences des travailleurs. -VNA