Nguyen Phi Long, secrétaire du Comité provincial du Parti de Hoa Bing (gauche) et le gouverneur de la ville de Bangkok, Chadchart Sittipunt. Photo : VNA

Bangkok (VNA)- Une délégation de la province septentrionale de Hoa Binh conduite par Nguyen Phi Long, secrétaire du Comité provincial du Parti, a eu une séance de travail avec le gouverneur de la ville de Bangkok, Chadchart Sittipunt le 17 juillet en Thaïlande.Lors de la réunion, M. Nguyen Phi Long a présenté aux autorités de Bangkok les atouts de la province de Hoa Binh avec sa situation géographique adjacente à la capitale Hanoï et le système de transport reliant de nombreux aéroports, ports maritimes et portes frontalières internationales. Dans les temps à venir, Hoa Binh se concentrera sur l'attrait d'investissements dans la production industrielle de haute qualité, la transformation de produits agricoles, forestiers et aquatiques; le développement du tourisme de villégiature et le développement urbain associé à l'écologie, a-t-il précisé.Pour sa part, le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a déclaré qu’avec ses atouts de se situer près de la capitale Hanoï et d'avoir une superficie trois fois plus grande que la capitale Bangkok, Hoa Binh peut drainer les investisseurs thaïlandais. En plus, avec une belle nature, Hoa Binh a aussi l'avantage de développer des parcours de golfs, l'immobilier de villégiature…, a-t-il apprécié.Le gouverneur Chadchart a affirmé qu'il sera chargé de connecter les entreprises de Bangkok à la province de Hoa Binh. De même, l’administration de Bangkok créera toujours des conditions favorables pour les investisseurs et les entreprises de la province de Hoa Binh qui souhaitent explorer les opportunités d’affaires en Thaïlande, a-t-il informé. Il a aussi affirmé qu'il collaborerait étroitement avec l'ambassade du Vietnam en Thaïlande pour promouvoir la coopération entre la province de Hoa Binh et Bangkok.- VNA