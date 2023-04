Bac Giang investit dans le développement des infrastructures de transport . Photo: VNA

Bac Giang (VNA) - Dans les temps à venir, la province septentrionale de Bac Giang mobilisera des ressources pour l’investissement et le développement de ses infrastructures de transport, selon le Comité populaire provincial.



Plus précisément, la province utilisera ses fonds budgétaires, tout en mobilisant et attirant des capitaux hors budget pour l’investissement dans les infrastructures de transport tels que le budget central, l’aide publique au développement (APD), les obligations, le capital du fonds d’aménagement foncier, des capitaux des entreprises…



Par ailleurs, Bac Giang se concentre sur l’accélération de l'élaboration des projets clés dans le cadre du Plan d’investissement public pour la période 2021-2025, de la préparation de l’investissement et de la mise en œuvre des projets pour cette période. La province se coordonnera avec le Département des routes du Vietnam pour achever l’amélioration et la mise à niveau du tronçon entre la ville de Bac Giang et le bourg de Chu de l’autoroute No 31. Elle devra aussi achever de projet d'expansion du pont Nhu Nguyet.



La province se focalise également sur l’achèvement de projets routiers provinciaux tels que la route reliant les Nationale 37 – Nationale 17 - la route provinciale 292, celle reliant les Nationale 37 – Nationale 17 - Vo Nhai (province de Thai Nguyen) ; le pont Dong Viet dans le district de Yen Dung ; la route et le pont reliant le district de Hiep Hoa (province de Bac Giang) au chef-lieu de Pho Yen (province de Thai Nguyen)...



En outre, Bac Giang continue d'accorder des priorités au développement du réseau de routes de districts, de communes et de routes vicinales.

Le tronçon reliant le périphérique No4 à la zone industrielle de Quang Chau dans le district de Viet Yen, province de Bac Giang. Photo: Bao Bac Giang



Dans les temps à venir, la province donnera la priorité à l’amélioration des capacités des investisseurs, en particulier des comités de gestion du projet; renforcera l’inspection et la supervision de la construction des travaux pour assurer l’avancement et la qualité des infrastructures de circulation...



Au premier trimestre, Bac Giang a poursuivi la mise en œuvre de grands projets dont dix bénéficiant d’investissements publics, deux sous forme de partenariat public-privé et neuf bénéficiant de fonds privés. Dans le prochain trimestre, Bac Giang accélérera les procédures nécessaires à la mise en chantier de nouveaux projets bénéficiant d’investissements publics, tels que la route reliant la route provinciale 295 à la Nationale 37, le bâtiment d’agences provinciales, l’élargissement du centre médical du district de Son Dong, le siège du Centre provincial de contrôle des maladies…



Au cours des deux dernières années, la province a investi dans de nouvelles routes, notamment interprovinciales d'une longueur totale d'environ 298 km. Le système de transport routier de la province est maintenant développé de manière concertée et l'écart de densité de trafic entre les plaines et les districts montagneux s'est considérablement réduit.



Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hô Chi Minh-Ville - Môc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyên, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.



Le chef-lieu de Bac Giang, centre administratif de la province, a une position géographique favorable, car il est situé sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, et traversé par l'autoroute et la ligne ferroviaire reliant Hanoï à Lang Son et au poste-frontière international de Huu Nghi.



Avec ses nombreux potentiels, avantages et une orientation de développement appropriée, Bac Giang s'efforcera d'ici 2025 de développer de manière globale et solide ses secteurs économiques industriels, agricoles et de services, afin de devenir une province dont le PIB régional figurera dans le top 15 national. - VNA