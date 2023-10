Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) a célébré dimanche soir, 10 octobre, dans son chef-lieu, le 60e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh dans cette localité (le 17 octobre 1963). Lors de cette visite historique, le grand dirigeant a également participé au premier congrès du comité provincial du Parti.

Le président de la République, Vo Van Thuong, pre,d la parole à la cérémonie de célébration. Photo : VNA

Présent à l'événement, le président de la République, Vo Van Thuong, a souligné qu'autrefois une province exclusivement agricole, Bac Giang est aujourd'hui l'une des pionnières du pays dans divers domaines, notamment en termes de croissance économique, d'attraction d'investissements et d'exportations. La célébration du 60e anniversaire de la visite du Président Hô Chi Minh dans cette localité offre l'occasion de revenir sur les succès accomplis par la province et de redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés, a indiqué le chef de l'État.

"Chaque cadre, chaque membre du Parti et chaque habitant de la province de Bac Giang doit faire preuve d'une détermination renforcée pour concrétiser les recommandations du Président Hô Chi Minh en les adaptant à la réalité. L'objectif est de positionner Bac Giang parmi les 15 premières localités du pays en termes de Produit intérieur brut régional d'ici 2025, faisant ainsi de la province 'une terre toujours plus prospère pour ses habitants', conformément au vœu du grand dirigeant", a-t-il dit.

Un programme artistique lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

Vo Van Thuong a exhorté la province de Bac Giang à intensifier la restructuration de son économie et à modifier son modèle de croissance en se fondant sur l'application des progrès scientifiques et technologiques, sur l'innovation et l'amélioration de la productivité.

Bac Giang doit se concentrer sur le règlement des goulots d'étranglement, l'amélioration de la compétitivité, le maintien d'un environnement commercial et d'investissement favorable pour attirer les investissements et remplir les parcs industriels et les clusters industriels de la région, sélectionner des investisseurs compétents, associés au développement économique vert et à une économie circulaire efficace.

Le développement industriel doit être associé au commerce, aux services et au développement urbain, a-t-il demandé, ajoutant que Bac Giang doit lier étroitement la mise en œuvre des objectifs et tâches de développement de la province avec les objectifs et tâches de développement socio-économique et assurer la défense et la sécurité dans la région montagneuse du Nord, dans lesquelles Bac Giang occupe la position de pôle de croissance et de force motrice.

Le président Vo Van Thuong a offert de l'encens sur le site spécial des reliques nationales de la Victoire de Xuong Giang. Photo : VNA

Plus tôt dans l'après-midi, le président Vo Van Thuong a offert de l'encens sur le site spécial des reliques nationales de la Victoire de Xuong Giang. - VNA