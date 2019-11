Le président du Comité populaire de la province de An Giang , Nguyên Thanh Binh et la consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Marie C.Damour. Photo: baoangiang.com.vn

An Giang (VNA) – Le président du Comité populaire de la province de An Giang (Sud), Nguyên Thanh Binh, a présenté lundi 18 novembre les potentialités agricoles locales à une délégation du Consulat général des Etats-Unis à Hô Chi Minh-Ville.

Grande province rizicole du Vietnam, An Giang produit chaque année plus de 4 millions de tonnes de riz par an, y compris le riz de haute qualité, un atout majeur pour conquérir les consommateurs américains, selon le responsable.



La province exporte depuis plusieurs années ses pangasius aux Etats-Unis et a commencé à expédier ses mangues sur ce marché, a-t-il poursuivi.



Nguyên Thanh Binh a également proposé au Consulat général des Etats-Unis d’informer et d’inciter les entreprises américains à investir à An Giang dans les domaines tels que l’urbanisme intelligent, les énergies renouvelables, la protection des ressources en eau et l’adaptation au changement climatique.



Pour sa part, la consule générale américaine Marie C.Damour s’est félicitée des projets de coopération fructueux entre An Giang et ses partenaires américains dans l’éducation, la santé et l’énergie. Elle a promis de se renseigner sur les potentialités locales et de les présenter aux investisseurs et entreprises américains. – VNA