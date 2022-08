Hanoi (VNA) - Le Département consulaire du ministère des Affaires étrangères travaille avec les autorités pour vérifier l’identité et fournir des mesures de protection aux ressortissants vietnamiens ayant fui un casino cambodgien pour sauver leur vie, a déclaré samedi 20 août la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang. Photo : VNA

Ces ressortissants se sont récemment échappés d’un casino dans la province cambodgienne de Kandal et ont traversé à la nage la rivière de Binh Ghi pour rentrer chez eux, a-t-elle précisé.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux agences représentatives vietnamiennes au Cambodge de prendre contact avec les autorités cambodgiennes et d’inspecter le casino du hameau de Chrey Thum, commune de Sampeou Poun, district de Kaoh Thom. Il a également demandé à la partie cambodgienne d’aider à retrouver la personne portée disparue et d’enquêter sur l’affaire, a-t-elle ajouté.

Le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam au Cambodge continueront de suivre de près l’affaire ainsi que la situation des travailleurs vietnamiens invités, offrant ainsi des mesures de protection opportunes et nécessaires aux citoyens et protégeant les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, a-t-elle fait savoir.

Selon la diplomate, le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam ont sauvé et rapatrié plus de 500 citoyens qui ont été grugés pour y travailler, et ont offert un soutien en matière de procédures à des milliers d’autres.

Le ministère des Affaires étrangères a demandé aux agences concernées et à la presse nationale de sensibiliser les travailleurs vietnamiens invités, a-t-elle indiqué.

Plus tôt dans la matinée du 18 août, un groupe de ressortissants vietnamiens ont été arrêtés par les gardes-frontières de la province de An Giang.

Quarante-deux personnes ont tenté de s’échapper du casino. Certaines ont subi des blessures mineures. Une personne est portée disparue et une autre, un jeune homme de 16 ans originaire de la province de Kon Tum, a été rattrapée par le personnel du casino alors qu’il tentait de fuir pour sauver sa vie. – VNA