Hanoï (VNA) – Les droits et intérêts légitimes du Vietnam en Mer Orientale suivant le droit international, tel était le thème d’une table ronde organisée par le journal en ligne Dang cong san Vietnam (Parti communiste du Vietnam) le 14 octobre à Hanoï.

Cet événement visait à sensibiliser à la protection de la souveraineté, du droit souverain et de la juridiction du Vietnam, à réaffirmer les preuves historiques et juridiques indéniables sur sa souveraineté en Mer Orientale.

A cette occasion, des orateurs ont proposé des solutions visant à renforcer la protection de la souveraineté, du droit souverain et de la juridiction du pays, et défendre les intérêts du pays en mer. De même, ces solutions visent aussi à aider les habitants, la communauté des Vietnamiens à l’étranger, les amis internationaux à mieux comprendre le point de vue, l’option du Parti et de l’Etat vietnamiens dans le règlement des différends en mer par des moyens pacifiques dans le respect des règlements du droit international.

De plus, les orateurs ont partagé aussi des connaissances pour élever la conscience des cadres, des membres du Parti et des habitants, notamment des jeunes, sur l’importance de la mer et des îles dans l’œuvre d’édification et de développement du pays, contribuant à valoriser la responsabilité, l'obligation de chaque citoyen dans le développement durable de l’économie maritime et la protection de la souveraineté, du droit souverain et de la juridiction du pays-VNA