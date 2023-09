Hô Chi Minh- Ville (VNA) - Les fruits sont l'un des principaux produits d'exportation du Vietnam. Cependant, pour pouvoir élargir le marché d'exportation de manière efficace et durable, de nombreux problèmes doivent encore être résolus, notamment en matière de respect et de réponse aux normes.Cette estimation a été avancée par des experts lors d'un séminaire intitulé "Améliorer les compétences de respect des normes et de la qualité pour promouvoir les exportations des fruits du Vietnam» organisée à Hô Chi Minh-Ville le 11 septembre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) en collaboration avec certaines unités du Vietnam .Selon Le Van Thiet, directeur adjoint du Département de la protection des végétaux (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), les fruits représentent une grande proportion du chiffre d'affaires à l'exportation des produits agricoles du pays. La valeur des exportations de fruits du pays au cours des cinq dernières années a connu une hausse annuelle d’environ 10 à 15%.Bahramalian Nima, directeur de projet du programme de qualité et de normes de l'ONUDI, a informé que les cas de refus de fruits et de noix exportés par le Vietnam vers cinq principaux marchés (Australie, Chine, UE, Japon, États-Unis) ont connu une hausse de 42% en dix ans, passant de 24 cas en 2010 à 34 en 2020, avec les raisons liées à l'infection, au non-respect des conditions/contrôles sanitaires, à la présence de résidus de médicaments vétérinaires, aux pesticides et additifs.Ainsi, le Vietnam doit renforcer ses capacités en matière d'évaluation technique ainsi que de contrôle de sécurité et de l'hygiène pour se conformer aux réglementations internationales, a recommandé Bahramalian Nima.Récemment, le Département de la protection des végétaux a envoyé un document à un certain nombre de localités pour suspendre et rappeler temporairement les zones de culture fruitière et les établissements de conditionnement qui ne respectent pas les réglementations lors des exportations de fruits vers la Chine , causant des difficultés aux entreprises.