Des agriculteurs récoltent du riz dans des champs de la province thaïlandaise d'Ayutthaya. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - La production thaïlandaise de riz diminuera de 871.000 tonnes, soit 3,27% de moins, à 25,8 millions de tonnes, pour la saison de récolte 2023-2024, une baisse principalement attribuée au phénomène climatique El Niño, selon les dernières prévisions du Bureau d'économie agricole du ministère de l'Agriculture et des Coopératives de Thaïlande.Tantita Bunyamaneekul, secrétaire générale adjointe du Département de l'économie agricole, a déclaré que la superficie rizicole du pays pour la récolte 2023-2024 s'élevait à 9,98 millions d'hectares, soit une diminution de 0,96 % par rapport à l'année précédente.La diminution des superficies cultivées a été attribuée aux changements des conditions climatiques, qui ont entraîné un retard dans les précipitations.Selon le Département de météorologie, les précipitations cette année sont inférieures à celles de l'année dernière,De la mi-juin à la mi-juillet, il y a eu un déficit pluviométrique, provoquant des pénuries d'eau dans l'agriculture, en particulier dans les zones sèches et non irriguées.En outre, il existe un risque de propagation de maladies et de ravageurs, entraînant une baisse de la production nationale de riz, a indiqué le département.Au cours des sept premiers mois de l'année, les exportations thaïlandaises de riz ont atteint 2,54 millions de tonnes, soit une augmentation de 30,2 % sur un an. - VNA