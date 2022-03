Hanoi (VNA) - Selon IHS Markit, l’indice des directeurs d’achat (PMI - Purchasing Managers Index) au Vietnam a atteint 54,3 points en février contre 49,9 points en janvier. Il s’agit d’une augmentation pour le quatrième mois consécutif.

La production nationale en voie de redressement. Photo d'illustration/VTV

«Le secteur manufacturier vietnamien continue de faire preuve d'une bonne résilience face à la crise sanitaire», a commenté Andrew Harker, directeur économique chez IHS Markit.Les conditions commerciales se sont améliorées ces 5 derniers mois après avoir été perturbées par la variant Delta. La dynamique globale de croissance s'est améliorée grâce à une plus forte demande des clients. Les nouvelles commandes ont fortement augmenté et le taux d'augmentation a atteint un sommet de 10 mois.D'un autre côté, la demande internationale s'est également améliorée en février, entraînant une hausse significative des activités d'exportation. L'augmentation des nouvelles commandes et la stabilité des conditions commerciales ont contribué à la croissance de la production manufacturière pour le cinquième mois consécutif.Ces facteurs ont stimulé l'optimisme des entreprises sur les perspectives de production l'an prochain. Plus de la moitié des entreprises interrogées ont déclaré que la production devrait augmenter.Cependant, bien des entreprises ont encore des problèmes avec un approvisionnement limité. Cela freine la croissance de la production, selon IHS.Les fabricants ont déclaré que les coûts de production ont continué d'augmenter fortement dus à l'augmentation des prix de vente des matières premières. La société a également mentionné la hausse galopante du prix des carburants. Le transfert de la charge des coûts sur les clients n'a cessé de pousser à la hausse les prix de vente depuis 18 mois.Cependant, du côté d'IHS, les entreprises espèrent que les difficultés s'atténueront progressivement dans les mois à venir, aidant la production à sortir de cette impasse. - CPV/VNA