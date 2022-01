Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon l’Office général des statistiques (GSO), l'indice de la production industrielle en janvier 2022 a connu une diminution mensuelle estimée à 3,1% mais a augmenté de 2,4% par rapport à la même période en 2021.



Les industries manufacturières ont enregistré une hausse de 2,8%. L'Office général des statistiques a également souligné que l'indice de production en janvier 2022 de certaines industries clés avait fortement augmenté par rapport à la même période de l'an dernier, dont l’extraction de minerais métalliques ( 21,9%), la fabrication de cuir et produits dérivés ( 12,3%), la production d’équipements électriques ( 11,5%).



Nguyen Thi Huong, directrice générale de GSO, a déclaré que la reprise de l'économie montrait des signes positifs, avant de proposer aux ministères, organes et localités d’élaborer des plans pour aider les activités économiques à s’adapter à la situation.



Au 1er janvier 2022, le nombre de salariés travaillant dans les entreprises industrielles a augmenté de 0,7% par rapport à la même période du mois dernier et a diminué de 0,3% par rapport à la même période de l'année dernière. -VNA