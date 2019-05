Hanoi (VNA) - Le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour l’exportation de plantes et d’animaux d’agrément grâce à ses conditions naturelles diversifiées et favorables, a déclaré le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Nguyên Xuân Cuong.

Le ministre Nguyên Xuân Cuong (droite) serre la main du président de la VIOCAS, Nguyên Huu Van, lors de la cérémonie de signature. Photo : www.mard.gov.vn



Le ministre a déclaré le 9 mai que la demande en plantes et animaux d’agrément augmentait parallèlement à l’amélioration des conditions de vie, favorisant ainsi le développement d’une filière agricole importante.



Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural élaborera des projets pour promouvoir cette filière dans les temps à venir, a-t-il déclaré lors d’une cérémonie de signature d’un programme de coopération entre le ministère et l’Association des plantes et animaux d’agrément du Vietnam (VIOCAS).



Selon Nguyên Huu Van, président de la VIOCAS, le pays compte environ 34.400 hectares consacrés à la culture de plantes ornementales. Cette filière est en forte croissance, avec des centaines de villages spécialisés dans la production et le commerce de fleurs, de bonsaïs, d’oiseaux et de poissons d’agrément.



