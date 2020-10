Statue monumentale des partisans de Cân Giuôc dans la province de Long An, au Sud. Photo : CTV/CVN



Hanoï (VNA) - Beaucoup de princesses vietnamiennes ont composé des vers, comme Mai Am (1826-1904), 25e fille du roi Minh Mang (1791-1840), qui exprimait son admiration pour la bravoure des partisans de Cân Giuôc à travers ses poèmes.



La princesse Mai Am fit des vers sur les paysans et les femmes du harem. Mais c’est à l’"Oraison funèbre des partisans de Cân Giuôc" de Nguyên Dinh Chiêu (1822-1888) qu’elle consacra son poème le plus émouvant :



Trois fois mes yeux ont lu ce chant funèbre,

Trois fois mon âme s’est émue,

Tant de force héroïque, de vigueur dans les mots

Ont bouleversé mon cœur.

L’homme du peuple qui sert son roi

Sait mieux haïr son ennemi.

Le lettré amèrement regrette

De ne savoir manier d’armes.

La brume voile les remparts

Envahis par les pirates de l’Ouest.

La lune verse une pâle clarté

Sur les blancs ossements de ces champs de bataille.

Cette oraison funèbre, dans la langue du peuple

Jamais ne périra !

Tant elle empoigne nos cœurs,

Mille fois plus encore,

Que le culte rendu aux morts sans sépulture

Qui seul sèche les pleurs de ces âmes en peine.



Ce poème est loin d’avoir la force et la sublime beauté de l’oraison de Nguyên Dinh Chiêu, mais il vibre d’une sensibilité et d’une émotion vraies.

Recueil de poèmes de la princesse Mai Am et sa sœur Huê Phô. Photo : Archives/CVN



Nguyên Dinh Chiêu et les partisans de Cân Giuôc



Nguyên Dinh Chiêu, "le poète aveugle du Nam Bô", - cette partie Sud du pays conquis par les Français dès la fin des années 1850 -, avait activement participé à la résistance populaire qui avait éclaté spontanément, malgré l’attitude de compromis et de capitulation de la Cour de Huê. Dans une célèbre oraison funèbre où la langue érudite du lettré s’allie à la force dépouillée du parler populaire, il raconte comment de simples paysans en guenilles, les pieds nus, armés de bambous, livrèrent un violent combat aux troupes d’occupation à Cân Giuôc (ancien district qui fait partie aujourd’hui de Hô Chi Minh-Ville).



Évoquons votre mémoire

Besogneuse et solitaire fut votre vie de labeur,

Souci-misère-pauvreté

Point encore familiers de l’arc et du cheval,

Jamais n’aviez foulé le champ de manœuvre

Refusant l’humiliation, vous ne vous êtes pas esquivés

Ainsi donc vous avez tout fait

Pour attraper le tigre

Ayant aux reins un lambeau de chemise,

Point n’avez attendu une gaine de sabre

Seule dans vos mains la pique de bambou du guérillero,

Vous ne demandiez même pas un couteau ou un casque,

Un brandon de paille, il ne vous en fallait pas davantage

Pour mettre le feu au repaire des hérétiques

Point ne portiez d’épée à la ceinture

Mais une lame bien affûtée

Vous suffit à régler le sort de quelque lieutenant

Nul adjudant ne s’est épuisé à battre le rappel

Les obstacles, vous les avez renversés dans votre marche en avant, ignorant l’ennemi



Les Occidentaux ont eu beau faire face

Tirant de petites balles, tirant de gros obus.

Vous avez enfoncé les portes,

Vous jouant de tous les obstacles

Vous frappiez d’estoc, vous frappiez de taille,

Les mercenaires en perdaient la raison

Vous avanciez, telles les vagues

Aux longs cris sourds, comme écho de tonnerre

Des tableaux d’étain et de cuivre

Tant aviez espéré que vos cœurs de droiture

Lutteraient à jamais pour une juste cause !

Point ne saviez hélas ! Que sitôt perdriez

Vos dépouilles mortelles !



O douleur de vieilles mères

Assises à pleurer les jeunes

Dans la nuit avancée tremble la lampe

Sous le toit de bambou

O mort dans l’âme de ces femmes fragiles

Cherchant de tous côtés de corps de leur mari,

L’ombre crépusculaire se meurt

Sur le sentier du village



Jamais ne tariront les larmes versées pour les héros

Ils aimèrent leur peuple

Comme il est doux, le parfum de la baguette d’encens

Qui brûle pour les partisans

De la cause royale.-Huu Ngoc/CVN/VNA