Hanoi (VNA) - L’Institut d’État et de droit (ISL) de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’Association du barreau américain ont organisé mardi 21 décembre à Hanoi un séminaire international sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent.

Vue du séminaire international sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le 21 décembre à Hanoi. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, le professeur associé-Docteur, Truong Hô Hai, chef de l’ISL a déclaré que la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent sont étroitement associés à la lutte contre la corruption.

Ces dernières années, le Vietnam s’est attaché à tirer des enseignements de l’expérience internationale en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent afin de perfectionner la législation en la matière pour répondre aux normes internationales, a-t-il indiqué.

Il a noté que lors de la réunion du gouvernement à la fin novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé l’achèvement des amendements et des compléments à la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent l’année prochaine à soumettre à l’Assemblée nationale, ce qui est l’une des pas importants pour renforcer le cadre juridique pour combattre le blanchiment d’argent.

Cao Anh Duc, directeur adjoint du Département des poursuites pénales et de la surveillance des enquêtes sur les crimes liés à la sécurité nationale relevant du Parquet populaire suprême, a déclaré de 2013 à septembre 2020, plus de 10.000 rapports sur des transactions suspectes ont été découverts et traités. 857 cas ont été transférés aux organes d’enquête, des impôts et des douanes pour enquête et poursuites.

Les participants à l’événement ont discuté de la situation du blanchiment d’argent au Vietnam, de l’expérience des États-Unis dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur des casinos et des jeux, et ont présenté des leçons et des recommandations concernant les politiques pertinentes au Vietnam. – VNA