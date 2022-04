Hanoi (VNA) – Le développement des nouvelles technologies médiatiques impose à la presse vietnamienne d’accélérer sa transformation numérique.

L’application des nouvelles technologies permet de créer des produits journalistiques de haute qualité. Photo : VNA

La transition numérique demeure une demande vitale pour les organes de presse, a affirmé Pham Anh Tuân, vice-ministre de l’Information et de la Communication, dans le cadre d’un forum sur la transformation numérique.Selon Lê Quôc Minh, président de l’Association des journalistes vietnamiens et rédacteur en chef du quotidien Nhân Dân (Le Peuple), la transformation numérique est une orientation du Parti et de l’État et la presse ne fait pas exception à cette tendance.L'ère numérique et ses nombreux changements en termes de technologie du journalisme et de comportement des lecteurs, exige des organes de presse de s’accélérer en la matière. Pour une transformation numérique avec succès, ces agences doivent former une main d’œuvre capable d'utiliser les outils numériques ainsi que de créer un environnement de travail permettant aux journalistes de se développer de manière créative conformément aux principes directeurs des agences, a-t-il ajouté.Toujours d’après lui, la transition numérique des organes de presse est un processus de renouveau constant.La transition numérique dans la presse ne consiste pas seulement à mettre les informations sur Internet mais aussi à restructurer les organes de presse. Il faut promouvoir la convergence des salles de rédactions et des organes de presse multimédia. La dimension numérique est indispensable et concerne tous les secteurs d’activité. Il est urgent que la presse intègre ce processus et devienne pionnière de ce changement.Les grandes avancées des technologies de l’information permettent aux journalistes de couvrir directement les événements, de recevoir, vérifier et traiter plus rapidement les informations pour les transmettre au public à la vitesse de l’éclair. En outre, l’application des nouvelles technologies, dont l’intelligence artificielle permet aussi de créer des produits journalistiques de haute qualité, apportant aux lecteurs des expériences intéressantes.Investissement dans les infrastructures