Prague (VNA) – Dès que le président américain Donald Trump a annoncé que le 2e Sommet entre les Etats-Unis et la République populaire démocratique de Corée (RPDC) aurait lieu les 27 et 28 février à Hanoï, la presse tchèque a rapidement couvert cet événement. Elle a particulièrement apprécié le rôle du Vietnam dans l’organisation de ce sommet et souligné ses significations pour le pays hôte.



L’agence de presse tchèque CTK, le journal Blesk, les sites iDnes.cz et Novinky.cz, et plusieurs autres organes de presse locaux, ont indiqué que la sélection du lieu d’organisation du 2e Sommet entre les Etats-Unis et la RPDC était une question importante et demandait l’accord des deux parties. Selon la presse tchèque, les bonnes relations amicales entre le Vietnam et ces deux pays et le fait que les Etats-Unis et la RPDC ont des ambassades à Hanoï constituent l’une des raisons importantes pour lesquelles les Etats-Unis et la RPDC ont décidé de choisir la capitale vietnamienne.



S’agissant des significations de l’organisation du 2e Sommet Etats-Unis – RPDC pour le Vietnam, le journaliste Alex Svamberk a constaté que le Vietnam n’avait jamais connu une telle attention de l’opinion publique tchèque. Cet événement sera très significatif pour le Vietnam. Il permettra de promouvoir le rôle et le statut du Vietnam dans le monde. En outre, il sera une illustration de la capacité du Vietnam de contribuer activement à plusieurs questions internationales, notamment dans le contexte où la péninsule coréenne figure parmi les questions les plus difficiles et les plus longues.



De son côté, le journaliste Roman Janouch a souligné que le Sommet Etats-Unis – RPDC à Hanoï retiendrait une attention particulière des médias internationaux. Selon lui, le Vietnam est connu pour sa sécurité, son développement rapide et son statut international croissant, notamment à travers l’organisation avec succès de plusieurs grands événements internationaux dont la Semaine des dirigeants des économies du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2017. -VNA