Hanoï (VNA) - L'agence de presse lao (KPL) a publié le 6 avril un article soulignant l'élection de dirigeants vietnamiens.

La 14e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN) s'est concentrée sur l'élection des principaux dirigeants du pays lors de sa 11e session qui s’est déroulée du 24 mars au 8 avril, a indiqué KPL.

L'article a évalué que les nouveaux dirigeants vietnamiens - président de la République, président de l’Assemblée nationale, Premier ministre - ont tous laissé d’importantes empreintes avec de nombreux efforts et créativité et une haute responsabilité à leurs anciens postes.

Concernant le nouveau président Nguyen Xuan Phuc, l'article a indiqué que ces 5 dernières années, malgré de nombreuses difficultés et défis, en particulier la pandémie de COVID-19, M. Phuc, en tant que chef du gouvernement vietnamien, avait persisté l'esprit "actif", la clé pour régler les difficultés du dernier mandat. Le maintien d'une forte croissance et d'une stabilité macroéconomique constitue l'empreinte économique marquante du mandat du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Évaluant le nouveau président de l'Assemblée nationale du Vietnam, l'article écrit qu'en 2016, Vuong Dinh Hue en tant que vice-Premier ministre, avec l'ensemble du gouvernement, a laissé de nombreuses marques importantes dans la réalisation de la plus forte croissance économique de ces 10 dernières années.

À cette époque, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a tenu plusieurs réunions avec les ministères, les unités et les localités concernés pour trouver des solutions afin de restructurer la dette publique et à réduire le taux d'endettement public. Il a donné des conseils au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour promulguer la Résolution 42/2017 / QH14 sur l’expérimentation du traitement des créances douteuses des établissements de crédit, sur la révision de la Loi sur les établissements de crédit.

Quant à Pham Minh Chinh, l'article a évalué qu’il avait laissé de nombreuses marques importantes au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh (2011-2015). Il a promu la réforme administrative dans cette localité. En 2019, cette localité était en tête du pays dans l'indice de réforme administrative et de l'indice de satisfaction de la population. Quang Ninh est également une localité qui attire fortement les ressources du partenariat public-privé pour construire des infrastructures.

Durant le 12e mandat du Parti, Pham Minh Chinh a laissé des empreintes dans la consultation stratégique en matière de lutte contre les pots-de-vin pour la nomination des cadres. Il a également été l'initiateur du Prix national sur l’édification du Parti, appelé « Bua liêm vàng » (Marteau et Faucille d’or), - un prestigieux prix de la presse. -VNA