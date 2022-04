Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue lao, Phankham Viphavanh. Photo: VNA





Vientiane (VNA) - A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962 - 2022) et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération entre les deux pays (18 juillet 1977), le journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti révolutionnaire populaire lao, a publié le 11 avril en sa première page, un éditorial saluant l’amitié et la solidarité spéciale ente les deux peuples.

Cet article souligne que ces deux événements visent à rendre hommage aux importantes et précieuses contributions du Parti, de l'Etat et du peuple vietnamiens en faveur du Laos en période de lutte pour la libération nationale ainsi que dans la défense, la construction et le développement actuel du Laos, et en même temps à celles du peuple lao à la cause de la réunification nationale du peuple vietnamien dans le passé et dans le processus de défense, d’édification et de développement du pays aujourd'hui.

Les relations de coopération entre les deux pays sont une exigence objective, un facteur décisif pour la victoire des révolutions des deux pays, et la base de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale Laos-Vietnam, selon ce journal.

L’article souligne que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays sont la cause commune des deux Partis, des deux États et des deux peuples et doivent être consolidées au fil des ans. -VNA