La cérémonie de signature de l'accord sur le plan de coopération Vietnam-Laos en 2022. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962 - 2022) et du 45e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays (18 juillet 1977), le journal Pasaxon (Peuple), porte-parole du Parti révolutionnaire populaire lao, a publié le 16 mars en sa première page, un article saluant l’amitié et la solidarité spéciale des deux peuples.

Cet article a passé en revue les jalons importants des luttes de libération national du Vietnam et du Laos et les aides mutuelles précieuses.

Depuis plus de 30 ans, les générations du Laos et du Vietnam se sont battues ensemble contre l'ennemi commun, a écrit l'article, soulignant que les liens bilatéraux d'amitié et de solidarité se sont développés à tous les niveaux et aspects et sont devenus une relation spécifique et unique au monde. -VNA