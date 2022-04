Cérémonie d'inauguration et de remise de l'école militaire provinciale de Xaysomboun au Laos construite avec l'aide vietnamienne. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Un article intitulé "Solidarité spéciale entre le Laos et le Vietnam'' (Special solidarity between Laos and Vietnam) du journal Vientiane Times, publié le 8 avril, a exalté les relations bilatérales spéciales entre les peuples des deux pays.

À l'occasion de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962) et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet 1977), l'article a souligné que les peuples lao et vietnamien ont une longue tradition de solidarité préservée et cultivée au fil des ans. Tout au long de l'histoire des deux nations, le Laos et le Vietnam se sont toujours entraidés et soutenus et sont devenus de bons amis et de bons voisins.

Le Vietnam et le Laos partagent une frontière commune de plus de 2.000 km. Les deux nations partagent également la même idéologie et les mêmes aspirations. Dans l'ère actuelle, le Vietnam et le Laos se sont toujours tenus côte à côte dans le développement national, pour le bonheur et la prospérité des peuples des deux pays.

Selon Vientiane Times, la période de lutte révolutionnaire dans les pays indochinois a duré près d'un demi-siècle et la guerre s'est terminée sous la direction du Parti communiste d'Indochine, fondé par le Président Ho Chi Minh.

Pendant son mandat de président du Vietnam, Ho Chi Minh a constamment demandé aux cadres et au peuple vietnamiens de soutenir la révolution du Laos dans tous les domaines. Les efforts du Président Ho Chi Minh sont à la base de la "solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam".

Suite à la victoire globale des guerres de résistance contre les envahisseurs étrangers, le 18 juillet 1977, le Laos et le Vietnam ont signé le Traité d'amitié et de coopération, affirmant en outre la détermination des dirigeants et des peuples des deux pays à continuer à consolider l'amitié traditionnelle, la solidarité particulière et la coopération intégrale dans la nouvelle période de construction et de défense nationales.

Le journal a affirmé que les relations de coopération entre les peuples du Laos et du Vietnam se développent de plus en plus heureusement, devenant une solidarité spéciale et une coopération intégrale.

Ces relations établies par le Président Ho Chi Minh, les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong sont cultivée par les générations de dirigeants et de peuples des deux pays. -VNA