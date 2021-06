Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du PCV, accueilli le secrétaire général du PPRL et président lao Thongloun Sisoulith et son épouse à l'aéroport international de Noi Bai, à Hanoï. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La presse lao a publié le 30 juin sur La Une des articles sur la visite d'amitié officielle au Vietnam du secrétaire général (SG) du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président Thongloun Sisoulith. Ces articles ont estimé que cette visite avait réussi et que le Vietnam et le Laos continueraient d'approfondir leurs relations spéciales.

Le journal PathetLao de l'Agence de presse lao (KPL), non seulement a publié l'intégralité de la "Déclaration commune Laos - Vietnam" mais aussi a consacré l'essentiel de La Une à une série d'articles liés à cette visite.

D'autres grands journaux du Laos tels que Pasaxon (Peuple), Vientiane Times, VientianeMai (Nouvelle Vientiane)... ont également publié la Déclaration commune Laos - Vietnam et de nombreux articles affirmant que la visite du SG du Parti et président Thongloun Sisoulith avait réaffirmé l'engagement constant du Parti, de l'État et du peuple lao de maintenir les relations traditionnelles étroites et la confiance mutuelle entre les deux parties.

Les journaux ont également porté sur les activités du SG du Parti et du président du Laos au Vietnam.

Pour renforcer les relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays, le dirigeant Thongloun Sisoulith a donné de nombreuses propositions lors de ses rencontres avec les dirigeants vietnamiens.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, le SG du Parti et président lao Thongloun Sisoulith et le SG du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong ont assisté à la signature d'une série des documents de coopération entre les deux pays, ont cité les journaux. -VNA