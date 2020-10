Déclaration médicale pour les personnes entrant au Vietnam. Photo: VNA



Sydney (VNA) - Un article abordant la 2e vague de COVID-19 en Europe et les leçons du Vietnam dans la lutte contre l'épidémie a été publié le 15 octobre sur le site web theconversation.com.

Selon l'auteur, l'Europe est à nouveau en proie à une résurgence du COVID-19 avec des points chauds au Royaume-Uni, en Espagne et en France avec chacun des milliers de nouveaux cas par jour. Pour faire face à la 2e vague, l'auteur a suggéré aux gouvernements des pays européens d'étudier les exemples de réussite de certains pays dont le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge.

Selon l'article, le nombre total de cas au Vietnam n'est que 1.113, ce qui est extrêmement faible pour une population de près de 100 millions de personnes. L'auteur a apprécié les mesures de prévention, dont la mise en œuvre par les autorités sanitaires d'une recherche approfondie des cas contacts et d'isolation des foyers épidémiques.

Ayant connu les épidémies de SRAS et de grippe aviaire, de nombreux pays asiatiques ont pris au sérieux la menace du COVID-19 dès le début. En outre, de nombreux pays ont mis en place précocement le port de masque obligatoire et une distanciation sociale. Des tests ciblés, la propagation des informations et la participation de l'ensemble de la communauté sont essentiels pour combattre le COVID-19. -VNA