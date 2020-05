Berlin (VNA) – A l’occasion du 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh (19 mai), le quotidien allemand Junge Welt a publié le 19 mai un article du journaliste Hellmut Kapfenberger sur la moralité et l’intelligence du grand leader vietnamien.Cet article d’environ 2.700 mots a cité des études et évaluations de son auteur mais aussi d’autres chercheurs, politiciens et historiens sur le Président Ho Chi Minh. Il retrace également la carrière du Président Ho Chi Minh depuis son départ pour le salut national jusqu’à la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945 et puis, la prise de politiques pour la reconstruction et le développement national.L’article a constaté que pour Ho Chi Minh, « Liberté, Egalité, Fraternité » n’était pas un simple slogan. Inspiré par la pensée d’une coexistance pacifique des peuples, la paix, le bonheur ainsi que le bien des gens en général, Ho Chi Minh est resté fidèle à cette question jusqu’à la fin de sa vie.Jean Sainteny, envoyé par le président français Charles de Gaulle comme négociateur à Hanoï en octobre 1945, a répété les négociations avec Ho Chi Minh dans les années suivantes. Il a dit que depuis sa première rencontre avec Ho Chi Minh, il avait eu l’impression que cet homme ascétique, dont le visage reflétait l'intelligence, l'ingéniosité et la ruse, était une personnalité hors du commun. Son éducation approfondie, ses connaissances, son activité incroyable et son altruisme lui avaient valu un respect et une popularité exceptionnels au sein de la population.Par la même occasion, plusieurs journaux cubains ont publié des articles sur l’idéologie et la carrière révolutionnaire du Président Ho Chi Minh. Ils ont également présenté le message de félicitations que le Comité central du Parti communiste cubain avait envoyé à son homologue du Parti communiste du Vietnam en l’honneur du 130e anniversaire du Président Ho Chi Minh.Le quotidien Granma du Parti communiste cubain a publié un article intitulé « 19 mai: Martí et Ho Chi Minh » de Marta Rojas, la dernière journaliste étrangère à avoir interviewé le Président Hô Chi Minh. Cet article a souligné des similitudes entre José Marti et Ho Chi Minh sur plusieurs aspects, dont la mise en valeur de la solidarité.L’hebdomadaire « Trabajadores », la revue mensuelle « Resumen Latinoamericano » et le portail en ligne de la chaîne télévisée TeleSur ont tous présenté des articles en l’honneur de l’anniversaire du grand leader vietnamien. -VNA