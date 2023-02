Hanoi (VNA) - En présence de la présidente de la République par intérim, Vo Thi Anh Xuân, la fête «Les couleurs printanières dans tous les coins du pays» de 2023 s’est ouverte au Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes, en banlieue de Hanoï.

La présidente de la République par intérim à la fête «Les couleurs printanières dans tous les coins du pays» de 2023. Photo : VNA

Cet évènement contribuera au développement du tourisme vietnamien après la pandémie et à la promotion de l’image du pays et de sa population au monde, a déclaré la présidente par intérim.



«J’espère et je suis convaincue que les autorités de différents échelons et les organisations sociopolitiques continueront à mener à bien les politiques du Parti et de l’État concernant les communautés ethniques et l’union nationale. Que toutes les communautés se solidarisent et s’entraident pour accéder ensemble à la prospérité et au bonheur! Les patriarches villageois et les personnes influentes sont tenus de fédérer les populations, de les sensibiliser aux politiques du Parti et de l’État et de promouvoir les valeurs culturelles nationales», a souligné Vo Thi Anh Xuân.

À cette occasion, la cheffe de l’État par intérim a lancé la fête de plantation d’arbres au Village culturel et touristique des ethnies vietnamiennes. - VOV/VNA