Hanoï (VNA) - La présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D’Hose, est arrivée le 21 août à l'aéroport de Noi Bai à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam du 21 au 25 août, à l’invitation du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

La présidente du Sénat belge Stéphanie D'Hose est la plus haute personnalité politique belge à se rendre au Vietnam en 2023. La visite se déroule dans le contexte des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique en 2023 (22 mars 1973- 2023) et du 5e anniversaire du partenariat stratégique dans l'agriculture. La visite démontre la considération des dirigeants belges dans les relations avec le Vietnam.

La visite vise à promouvoir les coopérations économique, commerciale et d'investissement ainsi que la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement belge; à renforcer la coordination entre les deux pays au sein des forums multilatéraux telles que les Nations unies, les organisations interparlementaires régionales et internationales.-VNA