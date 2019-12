Le président de l’Association des Vietnamiens en Russie, Do Xuan Hoang, offre un cadeau de souvenir à la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan. Photo : VNA

Moscou (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, en visite officielle en Russie, a quitté le 9 décembre Kazan (République du Tatarstan), pour arriver à Moscou.

Elle a été accueillie à l’aéroport international de Vnukovo par Karelova Galina Nikolaevna, vice-présidente du Conseil de la Fédération de Russie ; Ngo Duc Manh, ambassadeur du Vietnam en Russie ; et des Vietnamiens en Russie.

Le soir du même jour, Nguyen Thi Kim Ngan est venue au Centre Hanoï-Moscou où elle a rencontré des Vietnamiens vivant en Russie. Soulignant les célébrations des deux pays pour fêter le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de leur amitié et le 70e de l’établissement de leurs relations diplomatiques, elle a précisé que cette visite visait à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et la coopération entre les organes législatifs vietnamien et russe.

Durant cette visite, la première réunion du Comité de coopération interparlementaire entre l’Assemblée nationale vietnamienne et la Douma d’Etat russe se tiendra, permettant aux deux parties de superviser et favoriser la mise en œuvre des conventions de coopération entre les deux pays, a-t-elle annoncé.

La présidente de l’Assemblée nationale a également indiqué que lors des rencontres de haut niveau des deux pays, la partie vietnamienne demandait toujours à la partie russe de créer des conditions propices aux Vietnamiens vivant sur son sol.

Elle a ensuite résumé la situation socio-économique nationale en 2019 avec une croissance estimée à 6,8%. S’agissant de la Mer Orientale, elle a réaffirmé la volonté ferme du Parti et de l’Etat de défendre les mers et les îles de la Patrie, de régler les différends maritimes par la voie pacifique, selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Nguyen Thi Kim Ngan a écouté les avis, opinions et idées des Vietnamiens en Russie et promis de demander aux organes compétents de les traiter. -VNA