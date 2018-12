La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (5e à partir de la gauche), et des représentants des jeunes entrepreneurs. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le 23 décembre à Hanoï de jeunes entrepreneurs à l’occasion du 25e anniversaire du mouvement entrepreneurial chez les jeunes Vietnamiens.



A cette occasion, le secrétaire permanent du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Nguyen Anh Tuan, a remercié le Parti et l’Etat pour leur intérêt favorisant le développement du mouvement entrepreneurial chez les jeunes. Selon lui, l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam s’est rapidement développée ces dernières années.



Le président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, Dang Hong Anh, a souligné que l’une des réalisations remarquables de son organisation était le lancement du prix « Sao Vang dat Viet » (Etoile d’or du Vietnam). Lancé en 2003, ce prix récompense les marques et les produits exemplaires. En 2018, 200 entreprises ont été primées. Ces lauréats ont réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 912.000 milliards de dôngs (environ 38 milliards de dollars), dont 72.000 milliards versés au budget public, et créé 417.000 emplois.



Félicitant l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam pour ses contributions au développement national, Nguyen Thi Kim Ngan a appelé les entreprises vietnamiennes à chercher à profiter des opportunités générées par la 4e révolution industrielle. Elle leur a également demandé d’avancer des idées et solutions pour aider l’Etat à résoudre des défis et à améliorer le climat des affaires.



La présidente de l’Assemblée nationale a souligné que le Parti et l’Etat avaient pris de nombreuses politiques pour favoriser le développement du secteur privé. Elle a déclaré que l’Assemblée nationale continuerait à améliorer le système juridique et à accompagner le gouvernement dans l’amélioration du climat des affaires afin de créer des conditions propices au développement durable des entreprises. -VNA