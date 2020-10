Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a exposé les principales réalisations et les défis à venir, mardi 20 octobre en ouverture de la 10e session de la 14e législature, exhortant à définir les orientations et solutions efficaces pour promouvoir le développement socio-économique.

La dirigeante s’est adressée à la cérémonie organisée par visioconférence et assistée notamment par le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et le président du comité central du Front de la Patrie Trân Thanh Mân.L’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, l’ancien président de la République Trân Duc Luong, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung, les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hung ont aussi participé à cet événement dans la Maison de l’Assemblée nationale.Cette échéance a lieu dans un contexte où la situation mondiale et nationale connaît des évolutions complexes et difficilement prévisibles, marquée par la pandémie de Covid-19, la récession économique mondiale et les difficultés dues aux catastrophes naturelles et épidémies préjudiables au développement socio-économique nationale, a indiqué Nguyên Thi Kim Ngân.Avec la direction judicieuse et opportune du Parti, l’accompagnement de l’Assemblée nationale, la gestion énergique et flexible du gouvernement, la détermination, le consensus et la synergie de l’ensemble du système politique, tout le pays a mis en œuvre de manière synchrone et efficace les objectifs, tâches et solutions pour contrôler le Covid-19, créant des conditions favorables à la reprise et au développement socio-économiques, a-t-elle fait valoir.La présidente de l’Assemblée nationale a ainsi noté une croissance économique estimée à plus de 2%, la macroéconomie stable, l’inflation bien maîtrisée, les grands équilibres macroéconomiques assurés ; la sécurité et la défense nationales, l’ordre et la paix sociaux maintenus.Les résultats obtenus ont contribué à renforcer la confiance de l’ensemble de la société, reconnue et appréciée par la communauté internationale, s’est-elle félicitée.Nguyên Thi Kim Ngân a également évoqué les résultats importants s’agissant des activités extérieures telles que l’exécution des rôles de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, de président de l’ASEAN et de l’AIPA, l’organisation réussie de la 41e Assemblée générale de l’AIPA.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc en ouverture de la 10e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature à Hanoi, le 20 octobre. Photo : VNA

Elle a fait savoir que ces derniers jours, nombre de provinces dans le Centre ont enduré de graves pertes en vies humaines et en biens provoquées par des inondations meurtrières.L’Assemblée nationale partage ces pertes et présente sa plus profonde sympathie aux compatriotes et soldats dans les régions sinistrées, et ses sincères condoléances aux victimes et aux familles endeuillées, a-t-elle dit, saluant les efforts du gouvernement, des administrations locales, des forces armées dans la recherche, le sauvetage des victimes et l’atténuation des conséquences.Elle a demandé au gouvernement et aux administrations locales de continuer à rester vigilants sur les évolutions climatiques extrêmes et de déployer des solutions positives et efficaces pour régler les conséquences des inondations, et à faire écho à l’appel du secrétaire général et président Nguyên Phu Trong à la solidarité et à la générosité pour venir en aide aux habitants sinistrés.Lors de la cérémonie inaugurale, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a présenté le rapport sur la mise en œuvre du plan de développement socio-économique en 2020 et en 2016-2020, et le plan prévisionnel de développement socio-économique en 2021, les principaux objectifs et certaines tâches et solutions de développement socio-économique au cours de la période 2021-2025.Le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, le président du comité central du Front de la Patrie Trân Thanh Mân, et le président de la Commission des vœux du peuple, Duong Thanh Binh devront par la suite monter au créneau.Cette session durera 19 jours et comprendra deux phases. La première se déroulera du 20 octobre au 27 octobre via visioconférence. Pour la deuxième phase, du 2 novembre au 17 novembre, l’Assemblée nationale tiendra sa séance plénière en personne dans la Maison de l’Assemblée nationale.L’Assemblée nationale consacrera sept jours au travail législatif pour délibérer et adopter sept projets de loi et trois projets de résolution, et se prononcer sur quatre autres projets de loi.Les textes comprennent les projets de loi sur les travailleurs vietnamiens travaillant sous contrat à l’étranger (amendé), les gardes-frontières du Vietnam, les accords internationaux, la protection de l’environnement (amendé), sur la la résidence (amendé), le projet de résolution sur la participation du Vietnam aux forces de maintien de la paix de l’ONU.Les députés se pencheront également sur les rapports de travail du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême, du gouvernement sur la prévention et la lutte contre la criminalité et la corruption en 2020, sur les activités extérieures de l’Assemblée nationale durant l’Année de la présidence de l’AIPA. – VNA