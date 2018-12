Séoul (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan est retournée vendredi soir à Hanoï, terminant sa visite officielle du 4 au 7 décembre en République de Corée sur invitation de son homologue sud-coréen Moon Hee-sang.



Cette visite est une illustration du soutien de Hanoï pour la « Nouvelle Politique pour le Sud » (New Southern Policy) de Séoul.



Pendant son séjour, Nguyen Thi Kim Ngan s’est entretenue avec le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Moon Hee-sang. Elle a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in. Lors de ces rencontres, les dirigeants des deux pays ont insisté sur la nécessité de maintenir les échanges et contacts de haut niveau, ainsi que de favoriser la coopération entre les organes, les secteurs et les localités, afin de contribuer au renforcement de la compréhension mutuelle et à la consolidation de la confiance politique, au service d’un développement stable et de long terme des relations bilatérales.



La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a également assisté à la signature d’un protocole d’accord concernant le plan d’action pour porter le commerce entre les deux pays à 100 milliards de dollars d’ici 2020.



Les présidents des Assemblées nationales du Vietnam et de la République de Corée ont participé à un forum sur l’investissement et le commerce entre les deux pays. Cet événement a réuni environ 350 délégués et hommes d’affaires vietnamiens et sud-coréens. Lors du forum, Nguyen Thi Kim Ngan et Moon Hee-sang ont assisté à la cérémonie d’inauguration d’une ligne aérienne de la compagnie Vietjet qui permet de relier l’île vietnamienne de Phu Quoc (province de Kien Giang, Sud) à Séoul. -VNA