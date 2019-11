Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale rencontre des législateurs qui sont d'anciens enseignants, enseignants et gestionnaires de l'éducation (Photo: VNA)



Hanoï, 19 novembre (VNA) - Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale, a souligné le rôle important des enseignants dans le développement de l'éducation et de la formation du pays lors d'une réunion avec des législateurs qui sont d'anciens enseignants, enseignants et gestionnaires de l'éducation à Hanoï le 19 novembre.

Lors de l'événement organisé par la Commission de la culture, de l'éducation, de la jeunesse, des adolescents et des enfants de l’AN à l'occasion du 37ème anniversaire de la Journée des enseignants vietnamiens (le 20 novembre), la présidente Nguyen Thi Kim Ngan a adressé ses meilleurs voeux aux législateurs. Le Vietnam a obtenu de solides résultats en matière d'éducation ces dernières années lors de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'éducation pour la période 2011-2020.

En particulier, l’adoption de la loi révisée sur l’éducation et d’une loi modifiant et complétant un certain nombre d’articles de la loi sur l’enseignement supérieur a créé une base juridique permettant de renouveler intégralement l’enseignement et la formation, contribuant ainsi à la cause du développement national.

En outre, l’attention voulue a été accordée à l’amélioration de la capacité des ressources humaines dans le secteur de l’éducation, tandis que la qualité de l’éducation s’est considérablement améliorée.

Comme il s’agit seulement des premiers résultats dans le processus de rénovation de l’éducation, la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé son espoir que les enseignants vietnamiens redoubleront d’efforts pour développer l’éducation nationale, au même titre que l’enseignement supérieur dans la région et dans le monde, tout en servant le développement durable de la nation en nouvelle étape.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le président de la Commission de mobilisation auprès des masses du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue, entre autres, ont également assisté à la réunion. -VNA