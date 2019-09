Dông Thap (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a loué mercredi 4 septembre la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, pour ses efforts en faveur de l’économie agricole et de l’instauration de la nouvelle ruralité.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân (debout), le 4 septembre la province de Dông Thap.Photo: VNA



Elle a noté lors d’une séance de travail avec les autorités locales que Dông Thap est passée de la riziculture à la pratique d’autres cultures et à l’aquaculture, et a lancé un modèle d’agriculture intelligente.La présidente de l’Assemblée nationale a également salué la réforme administrative de la province, affirmant que Dông Thap s’est hissée à la troisième place parmi les 63 villes et provinces du pays.La dirigeante a suggéré que les vergers des districts de Lai Vung et Cao Lanh, les étangs de lotus de Thap Muoi, le village touristique de Tân Thuân Dông et le village horticole de Sa Dec pourraient être intégrés dans les attractions touristiques.Elle a également demandé à la province de préparer les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du 13e Congrès national du Parti, ainsi que le plan d’investissement public pour les cinq prochaines années.La localité est exhortée à continuer à créer des chaînes de valeur et de production dans l’agriculture, à améliorer la valeur ajoutée des produits agricoles et à accorder une plus grande attention au programme de construction de la nouvelle ruralité.Dông Thap est invitée à continuer à renforcer la défense et la sécurité nationales, l’ordre et la paix sociale, à construire un appareil fort et transparent et à lutter contre la corruption et le gaspillage.Se mettant d’accord avec la suggestion de la province concernant la construction de l’autoroute nationale 30, Nguyên Thi Kim Ngân a souligné l’importance du projet, qui permettra de relier plusieurs localités et les régions à la frontière avec le Cambodge.Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale a remis des bourses et des livres à 50 enfants en difficulté de Dông Thap, et a supervisé l’octroi des bourses totalisant 355 millions de dôngs du Fonds de protection des enfants vietnamiens aux élèves en situation particulièrement difficile.Elle a également rendu un hommage floral à Nguyên Sinh Sac, père du Président Hô Chi Minh, s’est renseignée sur les activités des salles des assemblées de Thuân Tân Hôi et Tâm Quê Hôi dans la commune de Tân Thuân Tây, dans la ville de Cao Lanh, et a rendu visite à la coopérative My Xuong, dans le district de Cao Lanh.Dans la matinée du même jour, elle a visité et remis des cadeaux à une mère vietnamienne héroïne dans la commune de Nhi My et à la famille d’un invalide de guerre dans le district de Cao Lanh.-VNA