La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et des élèves de la commune de Dong Son, district de Hoanh Bo. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan s'est rendue jeudi matin dans la commune de Dong Son, district de Hoanh Bo, province de Quang Ninh (Nord).

A cette occasion, Nguyen Thi Kim Ngan a remis la plaque d'Ecole primaire et de collège de Dong Son à leurs enseignants et élèves.

Représentant un investissement total de 8,3 milliards de dongs, cette école a été construite grâce à la mobilisation des fonds de la présidente de l'AN via l'offre des ballons et des maillots de football avec les signatures des membres de l'équipe nationale de football du Vietnam des moins de 23 ans (U23).

Dong Son est une commune montagneuse en difficulté du district de Hoanh Bo, avec 2.800 personnes dont 98% issues de l'ethnie Dao.

En outre, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan, le chef du Bureau de l'AN et secrétaire général de l'AN Nguyen Hanh Phuc, le secrétaire du Comité du Parti de Quang Ninh Nguyen Van Doc, le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Le Tan Dung, la directrice générale de la compagnie par actions du lait du Vietnam (Vinamilk) Mai Kieu Lien et les dirigeants du district de Hoanh Bo ont remis des bourses à 50 élèves démunis.

Le secrétaire général du Comité du Parti de Quang Ninh Nguyen Van Doc a remis des uniformes aux enseignants et élèves de l'école.

De plus, avec le désir que tous les enfants puissent boire du lait chaque jour, le fonds "Pour des enfants plus grands" et Vinamilk ont remis 71.330 verres de lait d'une valeur de près de 500 millions de dongs à près de 800 enfants démunis dans la province de Quang Ninh. -VNA