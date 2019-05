La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan reçoit le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Enzo Moavero Milanessi. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a reçu le 7 mai à Hanoï le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Enzo Moavero Milanessi en visite officielle au Vietnam.

Soulignant la co-organisation en juin prochain par l’Italie et le Vietnam du 3e dialogue de haut rang sur les relations économiques Italie-ASEAN avec la participation de nombreuses sociétés italiennes et de l'ASEAN, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a estimé que ce dialogue serait une bonne occasion pour promouvoir les liens économiques et commerciaux entre l’Italie et l’ASEAN, y compris le Vietnam.

L’Italie, en qualité de membre de l’Union européenne (UE), s’engage à soutenir le Vietnam, membre de l’ASEAN dans les négociations sur l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), a affirmé le ministre italien, souhaitant que l’EVFTA soit signé et ratifié dans les meilleurs délais et que cet accord contribue à la promotion des échanges commerciaux Italie-Vietnam.

Elle a tenu en haute estime les opportunités de coopération bilatérale, non seulement dans le commerce et l’investissement, mais dans la production industrielle, les infrastructures, le transport, l’énergie qui sont les secteurs dans lesquels l’Italie dispose d’atouts et le Vietnam ont de besoins.

De son côté, le ministre italien a exprimé la volonté de coopérer avec le Vietnam dans la production industrielle, le mécanisme, l’automatisation exacte.

Les entreprises italiennes sont prêtes à partager avec le Vietnam leurs expériences en matière de gestion des petites et moyennes entreprises, a-t-il déclaré.

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a remercié l’Italie pour ses aides publiques au développement soulignant que les projets bénéficiant des aides italiennes contribuaient activement à la mise en œuvre des objectifs de développement durable du Vietnam.

Elle a appelé à la partie italienne de déployer efficacement le programme de conversion de la dette en faveur du Vietnam et de financer des projets de protection de forêts et de l’environnement.

A cette occasion, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a également prié le chef de la diplomatie italien de transmettre ses salutations et son invitation aux présidents de la Chambre des députés et du Sénat italiens à effectuer une visite officielle au Vietnam. -VNA