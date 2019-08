La présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté à la réunion du Comité exécutif de l'AIPA (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Dans la soirée du 25 août à Bangkok (Thaïlande), dans le cadre des activités en vue de la 40ème Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire des nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA 40), la présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté à la réunion du Comité exécutif de l'AIPA.

Lors de la réunion, le Comité exécutif de l'AIPA a approuvé la nomination de la présidente de l'AN vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, au poste de vice-président du Comité exécutif de l'AIPA. Comme d'habitude, le président de l'AIPA, l'année prochaine, est élu vice-président du Comité exécutif de l'AIPA.

Le Comité exécutif de l'AIPA a adopté les rapports de la 10ème conférence des consultants de l'AIPA Caucus, de la réunion des dirigeants de l'ASEAN - AIPA lors du 30ème sommet de l'ASEAN, de la réunion des dirigeants de l'ASEAN-AIPA lors du 34e sommet de l'ASEAN, des résultats de la deuxième conférence du comité AIPA CODD sur la prévention et la lutte contre la drogue; le programme d’activités de l’AIPA 40; les thèmes des Comités économique, social et d'organisation ainsi que du dialogue avec les observateurs et invités du pays hôte : le Secrétariat de l'ASEAN, les Parlements marocain et norvégien, et certains organismes de recherche régionaux.

Lors de la réunion du Conseil exécutif, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a annoncé que l'AIPA 41 se tiendra dans la ville d’Ha Long, dans la province de Quang Ninh, à la fin du mois d'août 2020. La présidente de l'AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a invité les Parlements des États membres de l'AIPA à assister à l'AIPA 41. -VNA